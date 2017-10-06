Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал "бывших партнеров по демократической коалиции" за попытку сорвать голосование законопроектов о Донбассе.

Об этом президент упомянул во время своего обращения к украинцам, передает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко заявил о "политиканах, которые, прикрываясь ура-патриотическими словесами, на самом деле навязывают стране курс на отказ от оккупированных территорий". По его словам, такие их действия провоцируют напряжение в отношениях Украины с ее союзниками.

"В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосование... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска - оккупантами!

Как по призыву "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как нужно голосовать за очевидный украинский интерес - как будто порчу кто-то навел. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах торчат кокошники", - заявил глава государства.

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса не навредит процессу возвращения Крыма, – Порошенко.