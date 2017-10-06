Украинскому консулу отказано во встрече с задержанными пограничниками

Киев уже обратился за помощью к ОБСЕ

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что российская сторона не пускает дипломатов к двум украинским пограничникам, задержанным ФСБ РФ за нарушение государственной границы.

"Консул пытался попасть на встречу. Но пока по непонятным обстоятельствам российская сторона отказала во встрече консула с нашими пограничниками.

Это отметил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, сообщает УНИАН.

Он выразил надежду, что встреча украинского консула в России с задержанными пограничниками состоится в ближайшее время.

Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.

Напомним, вечером 3 октября двое офицеров Сумского пограничного отряда исчезли во время мониторинга сложного участка государственной границы с Россией. Впоследствии российская сторона подтвердила задержание двух граждан Украины на границе с Сумской областью, которые представились военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.