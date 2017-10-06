Завтра, 7 октября, движение транспорта в Киеве на Железнодорожном шоссе и ул. Вильгельма Котарбинского будет закрыто в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. По этой же причине будет ограничено движение на ул. Глыбочицкой с 8 октября.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, в субботу, 7 октября, с 08:00 до 21:00 будет закрыто движение транспорта на Железнодорожном шоссе (на участке от разворотного кольца троллейбусов до Надднепрянского шоссе) в связи с продолжением ремонта асфальтобетонного покрытия.

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Также по данным пресс-службы в эту субботу, 7 октября, с 09:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по ул. Вильгельма Котарбинского (на участке от ул. Дмитровской до ул. Шолуденко) в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия.

С 15:00 8 октября до 6:00 9 октября, как отмечается, на ул. Глыбочицкой (на участке от Кудрявского спуска до Глыбочицкого проезда) будет частично ограничено движение транспорта.

Отметим, ранее сообщалось, что с 06:00 7 октября до 22:00 8 октября на улице Крещатик (от улицы Михайловской до улицы Прорезной) ограничат движение транспорта в связи с проведением Wizz Air Kyiv City Marathon.