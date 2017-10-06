Порошенко должен срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах

Венецианская комиссия на своем пленарном заседании в пятницу, 6 октября, поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с несколькими рекомендациями.
Как говорится в документе, эксперты Венецианской комиссии поддержали инициативу президента Петра Порошенко о создании специализированного антикоррупционного суда.
"Венецианская комиссия предлагает президенту Украины срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах – который должен основываться на рекомендациях Венецианской комиссии. Таким образом, нынешний законопроект (№6011) следует отозвать", - говорится в сообщении.
В Венецианской комиссии подчеркнули, что создание высокого специализированного антикоррупционного суда, судьи которого будут отбираться по прозрачной процедуре с международным участием, – это единственный путь вперед в борьбе против коррупции высокого уровня в Украине.
Напомним, Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда.