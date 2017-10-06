Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко должен срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах

Порошенко должен срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах

Порошенко должен срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах
Фото из открытых источников

Нынешний следует отозвать, - считает Венецианская комиссия

06.10.17 64
000

Венецианская комиссия на своем пленарном заседании в пятницу, 6 октября, поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с несколькими рекомендациями.

Как говорится в документе, эксперты Венецианской комиссии поддержали инициативу президента Петра Порошенко о создании специализированного антикоррупционного суда.

"Венецианская комиссия предлагает президенту Украины срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах – который должен основываться на рекомендациях Венецианской комиссии. Таким образом, нынешний законопроект (№6011) следует отозвать", - говорится в сообщении.

В Венецианской комиссии подчеркнули, что создание высокого специализированного антикоррупционного суда, судьи которого будут отбираться по прозрачной процедуре с международным участием, – это единственный путь вперед в борьбе против коррупции высокого уровня в Украине.

Напомним, Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного судаСытник: Если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провалМВФ продолжает настаивать на создании в Украине антикоррупционного суда

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3736
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25180
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2808
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10350
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3884
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4455
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5406
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3726
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30313
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1459
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7709 / 8471
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4190 / 4721
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3872 / 55715
  4. Стингу в Киеве понадобился врач 2577 / 2951
  5. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2529 / 2823
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2143 / 2450
  7. Киев будет полностью украинизирован 2084 / 2414
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 2004 / 2336
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1954 / 2240
  10. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 1906 / 2111
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33 / 79657
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4807
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 2042
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8471
  5. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 15 / 25180
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 15 / 10350
  7. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2240
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2414
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2044
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 932
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.