ГПУ подозревает экс-главу Госагентства по инвестициям в растрате 195 млн грн

Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Департаментом специальных расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства 02.10.2017 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины бывшему руководителю Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию", - сказано в сообщении.

Согласно данным ГПУ, чиновник, занимая в период 2010-2011 годов руководящую должность в Госинвестициях, действуя по предварительному сговору в группе с одним из членов правительства, совершил завладение путем злоупотребления служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 195 млн гривен (в пользу ряда субъектов хозяйствования). Махинации были осуществлены под видом государственной поддержки инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

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В суд уже внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Как сообщили #Буквам в пресс-службе ГПУ, речь идет о бывшем главе Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию Александре Таране.

Напомним, Генпрокуратура купила 15 автомобилей Toyota Corolla в самой дорогой комплектации.