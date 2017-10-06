Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой

Украинские дипломаты из Генконсульства Украины в польском Кракове направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства с просьбой разъяснить произошедшее с задержанной полицейскими 21-летней украинкой.

Дипломаты призвали польских правоохранителей, не превысили ли их подчиненные свои полномочия против украинки в отделении полиции во Вроцлаве.

Об этом сообщил консул генконсульства Украины в Кракове Сергей Царук, передает "Укринформ".

"Мы отреагировали на эту ситуацию: направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства и ждем официального ответа", – сообщил консул Украины.

По его словам , к этому делу привлечено также почетное консульство Украины во Вроцлаве. Дипломаты ожидают оперативного ответа.

Царук отметил при этом, что сама украинка не обращалась за помощью ни в генеральное консульство в Кракове, ни в почетное консульство Украины во Вроцлаве.

Напомним, Польша не будет открывать новые пункты пропуска на границе с Украиной.