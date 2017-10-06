Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой

Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой

Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой
Иллюстрация: 24tv

Дипломаты ожидают оперативного ответа

06.10.17 6
000

Украинские дипломаты из Генконсульства Украины в польском Кракове направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства с просьбой разъяснить произошедшее с задержанной полицейскими 21-летней украинкой.

Дипломаты призвали польских правоохранителей, не превысили ли их подчиненные свои полномочия против украинки в отделении полиции во Вроцлаве.

 

Об этом сообщил консул генконсульства Украины в Кракове Сергей Царук, передает "Укринформ". 

"Мы отреагировали на эту ситуацию: направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства и ждем официального ответа", – сообщил консул Украины.

По его словам , к этому делу привлечено также почетное консульство Украины во Вроцлаве. Дипломаты ожидают оперативного ответа.

Царук отметил при этом, что сама украинка не обращалась за помощью ни в генеральное консульство в Кракове, ни в почетное консульство Украины во Вроцлаве.

Напомним, Польша не будет открывать новые пункты пропуска на границе с Украиной.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Молдова отказала судье-"баночнику" Чаусу в политическом убежищеВолкер высказался по особому статусу оккупированного ДонбассаУкраине пока нежелательно поднимать вопрос о пересмотре беспошлинных квот, – Мингарелли

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3736
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25180
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2808
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10350
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3884
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4455
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5406
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3726
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30313
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1459
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7709 / 8471
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4190 / 4721
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3872 / 55715
  4. Стингу в Киеве понадобился врач 2577 / 2951
  5. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2529 / 2823
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2143 / 2450
  7. Киев будет полностью украинизирован 2084 / 2414
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 2004 / 2336
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1954 / 2240
  10. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 1906 / 2111
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33 / 79657
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4807
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 2042
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8471
  5. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 15 / 25180
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 15 / 10350
  7. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2240
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2414
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2044
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 932
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.