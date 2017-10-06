Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Веерных отключений во время отопительного сезона не будет

Веерных отключений во время отопительного сезона не будет

Веерных отключений во время отопительного сезона не будет
Фото: Capital.ua

Кабмин не видит для этого оснований

06.10.17 19
000

В Украине нет никаких оснований для веерных отключений во время отопительного сезона

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в Украине были веерные отключения или "блэкауты". Наоборот, мы имеем возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей населения и промышленности. Так что это не актуально",- заявил Насалик.

По его словам, самая сложная ситуация была летом, когда согласно планам ремонтных работ, в Украине работало только 10 атомных блоков.

"Зато, сейчас совершенно другая ситуация. У нас уже введен в действие 4-й "запорожский" блок. В течение месяца еще четыре атомных блока входят в общую работу, а четыре блока – это 4 тыс. Мвт",- пояснил министр.

Он подчеркнул, что даже при температуре минус 40 в Украине зимой не будет перебоев с поставкой электроэнергии населению и промышленности.

Напомним, Брюссель предложил программу поддержки украинского Фонда энергоэффективности

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кабмин раскрыл цену страхового пенсионного стажаСолнечные электростанции по темпам роста мощностей впервые обогнали угольныеОружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3766
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25370
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2835
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10453
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3926
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4473
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5460
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3746
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30410
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1464
  1. Людей в Москве и Подмосковье эвакуируют тысячами 2378 / 4399
  2. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 1946 / 2175
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1419 / 55957
  4. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 1244 / 1354
  5. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 1199 / 1376
  6. На аукционе продаются фотографии купающейся обнаженной в бассейне Мэрилин Монро 1083 / 1211
  7. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 1069 / 8540
  8. На Мадагаскаре лютует чума: уже 30 человек умерли, более 200 заразились 996 / 1160
  9. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 990 / 1251
  10. В Закарпатье завершено строительство Бескидского тоннеля 873 / 983
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 17 / 79746
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 11 / 849
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 9 / 25370
  4. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 7 / 1376
  5. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 5 / 1354
  6. Больше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос 5 / 125
  7. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 4 / 3746
  8. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 4 / 10453
  9. Меньшинства в Европе должны знать государственный язык той страны, где они живут, – Ягланд 4 / 237
  10. Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, – Волкер 4 / 560
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.