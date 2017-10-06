Веерных отключений во время отопительного сезона не будет

Кабмин не видит для этого оснований

В Украине нет никаких оснований для веерных отключений во время отопительного сезона

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в Украине были веерные отключения или "блэкауты". Наоборот, мы имеем возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей населения и промышленности. Так что это не актуально",- заявил Насалик.

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По его словам, самая сложная ситуация была летом, когда согласно планам ремонтных работ, в Украине работало только 10 атомных блоков.

"Зато, сейчас совершенно другая ситуация. У нас уже введен в действие 4-й "запорожский" блок. В течение месяца еще четыре атомных блока входят в общую работу, а четыре блока – это 4 тыс. Мвт",- пояснил министр.

Он подчеркнул, что даже при температуре минус 40 в Украине зимой не будет перебоев с поставкой электроэнергии населению и промышленности.

Напомним, Брюссель предложил программу поддержки украинского Фонда энергоэффективности