Муженко просит американцев помочь в охране военных складов

Начальник Генштаба утверждает, что Вооруженные cилы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО

Украина заинтересована в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности военных складов и арсеналов.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко на встрече с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Отдельно глава Генерального штаба ВС Украины подчеркнул заинтересованность украинской стороны в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе переговоров обсуждалось двустороннее сотрудничество Вооруженных сил Украины и США, а также реформирование ВСУ в контексте предоставления Украине материально-технической и консультационной помощи от США.

"Вооруженные cилы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО благодаря консультативно-совещательной помощи, которую оказывают американские советники, а также подготовке личного состава подразделений при участии американских инструкторов", - добавил Муженко.

Напомним, Порошенко решит судьбу Муженко после 25 октября.