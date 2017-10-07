Штаб АТО: активность боевиков немного снизилась

В районе проведения АТО активность противника несколько снизилась. За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили перемирие. Украинские военные 7 раз отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Вечером пророссийские наемники несколько часов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке.

Из этого же оружия боевики били по украинским опорным пунктам вблизи Крымского и Золотого на луганском направлении.

А на приморском направлении под вражеским огнем с противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО возле Широкино.