В Одесской области горел Нижнеднестровский национальный природный парк. Об этом сообщил директор природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

"В 18:10 произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. Направляясь в сторону Одессы, я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста, заметил еще два возгорания национального парка в зоне пгт Беляевка", - написал он.

Русев подчеркнул, что в это время в заповедных плавнях Днестра еще кипит жизнь и много мигрирующих птиц. Пожар в плавнях - бедствие для живых существ, и в отдаленных от трассы местах тушить его практически невозможно. Эколог считает, что возгорания - результат умышленного поджога.

"Пожар в плавнях - это бедствие для живых существ и в отдаленных от трассах местах, тушить его, практически нечем Единственная надежда на начавшийся дождь, который скоро может потушить пожар", - подчеркнул он.

Пожар в Нижнеднестровском национальном парке прекратился после прошедшего ночью дождя. Об этом Русев сообщил в эфире 112 Украина.

"Пожар начался вчера около 18 часов вечера и к 23 часам он охватил где-то 150-200 га. Это происходило в центральной части национального парка Нижнеднестровский, в его заповедной части. Туда добраться можно только на плавсредствах. В 23 часа начался дождь и где-то к 3 часам утра пожар потух, жертв нет", - сказал Русев.

Русев отметил, что не вызывал спасателей, поскольку очаги возгорания находятся в труднодоступном месте. В самом парке ни плавсредств, ни других средств пожаротушения нет.

Напомним, Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Парк был создан в 2008 году. Его площадь составляет 21 311,1 га.