Порошенко утвердил продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Президент уверен, что теперь армии будет легче держать оборону, а дипломатам - усилить международное давление на Россию

Президент Петр Порошенко подписал закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым предусмотрено продление на год действия закона об особом порядке самоуправления на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что во время первого принятия документа три года назад "многие представители политических сил "пугали ужасами" по этому закону", но "ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался".

Он добавил, что возможность выполнения закона жестко обусловлена рядом требований к России как агрессора и оккупанта и к ее режимам на Донбассе.

"Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - отметил президент.

Намомним, действие закона об особом статусе на Донбассе от 2014 года заканчивалось 18 октября 2017 года. 6 октября Верховная Рада продлила действие закона еще на год. Закон вступит в силу только после вывода с оккупированных территорий всех иностранных вооруженных формирований и военной техники.