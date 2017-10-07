В понедельник из-за матча сборных Украины и Хорватии ограничат движение транспорта в центре Киева

Несколько улиц будут перекрыты с шести утра до часу ночи

В понедельник, 9 октября, в связи с проведением на стадионе "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре Киева.

На время проведения марша болельщиков сборной Хорватии движение транспорта будет запрещено по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - НСК "Олимпийский", а во время марша болельщиков сборной Украины - по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - НСК "Олимпийский".

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С 18:00 9 октября до 10:00 10 октября будет закрыто движение транспорта по ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского). Там будет курсировать только городской пассажирский транспорт.

Остановку и стоянку транспорта запретят на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября. Разрешены будут стоянка и остановка только для транспорта участников мероприятия.

Напомним, на выходных 7-8 октября в связи с ремонтом дорог в Киеве перекроют несколько улиц.