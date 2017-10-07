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Главная » Страна » Боевики фабрикуют обстрелы своих позиций со стороны ВСУ, - украинская сторона СЦКК
Боевики фабрикуют обстрелы своих позиций со стороны ВСУ, - украинская сторона СЦКК
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация на Донбассе

Боевики фабрикуют обстрелы своих позиций со стороны ВСУ, - украинская сторона СЦКК

Российские представители в СЦКК фейковые обстрелы фиксируют

07.10.17 70
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Российская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) фиксирует несуществующие обстрелы позиций боевиков, которые якобы осуществляются украинскими военными из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на объявленное "школьное" перемирие, российская сторона СЦКК продолжает фабриковать фейковые обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины позиций подразделений сил НВФ ОРДО и ОРЛО вдоль линии разграничения из оружия запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, российская сторона СЦКК заявила, что якобы ночью и утром 7 октября ВСУ обстреляли позиции подразделений "ДНР" в районе Вольвоцентра (пригород Донецка), Жабичево, Минерального Долгого, Яковлевки и Спартака из танка и минометов калибра 82 мм.

При этом наблюдательная группа украинской стороны СЦКК информацию про обстрелы не подтверждает.

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