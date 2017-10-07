Боевики фабрикуют обстрелы своих позиций со стороны ВСУ, - украинская сторона СЦКК

Российская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) фиксирует несуществующие обстрелы позиций боевиков, которые якобы осуществляются украинскими военными из запрещенного вооружения.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.
"Несмотря на объявленное "школьное" перемирие, российская сторона СЦКК продолжает фабриковать фейковые обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины позиций подразделений сил НВФ ОРДО и ОРЛО вдоль линии разграничения из оружия запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
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Так, российская сторона СЦКК заявила, что якобы ночью и утром 7 октября ВСУ обстреляли позиции подразделений "ДНР" в районе Вольвоцентра (пригород Донецка), Жабичево, Минерального Долгого, Яковлевки и Спартака из танка и минометов калибра 82 мм.
При этом наблюдательная группа украинской стороны СЦКК информацию про обстрелы не подтверждает.