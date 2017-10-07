СБУ: Ил-76 в Луганске в 2014 году, вероятно, сбили наемники ЧВК "Вагнера"

Наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает 112 Украина.

По его словам, на сегодняшний день установлены личности 1587 членов ЧВК "Вагнера", а руководителю наемников – Дмитрию Уткину – уже подготовлено уведомление о подозрении. Грицак добавил, что Украина считает наемников "Вагнера" бойцами российских вооруженных сил.

По данным СБУ, наемники "Вагнера" причастны к трагедии ИЛ-76, штурму Луганского аэропорта и Дебальцево.

Высока вероятность того, что именно наёмники "Вагнера" сбили украинский ИЛ-76.

"С большой долей вероятности я сейчас назову тех, кто, скорее всего, нажимал на спусковые крючки ПЗРК. Это Гурылев Андрей Андреевич, город рождения Улан-Уде. Адрес: Республика Бурятия, Улан-Уде, Иволгинский район село Кибалино дом 34. Я хочу, чтобы все знали, кто эти люди. Должность: Стрелок зенитчик расчета ПЗРК. Другой человек, скорее всего, подчеркиваю, мы должны это доказать в рамках уголовного производства, Лебедев Андрей Николаевич. Место рождения: Село Харинское, Рыбинского района, Ярославской области", - сказал Грицак.

В штурме Луганского аэропорта, по данным СБУ, участвовали 72 наемника, 15 из которых были убиты.

"Мы каждого знаем по имени", - сказал Василий Грицак.

В штурме Дебальцево участвовали 205 наемников ЧВК "Вагнера". Там они потеряли убитыми 51 человека.

По данным СБУ, в августе 2015 года наемники ЧВК в количестве 1350 человек были направлены в Сирию - в район Хомса и Латакии для проведения там наступательных операций. По данным спецслужбы, около 200 человек из ЧВК "Вагнера" участвовали в боях как в Сирии, так и в Украине. 67 из них числятся погибшими.