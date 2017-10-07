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Порошенко утвердил Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине

Порошенко утвердил Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

За все в ответе - Турчинов

07.10.17 60
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Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине".

Глава государства подписал соответствующий указ №310/2017, сообщили в пресс-службе президента.

Президент поручил Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой Концепции и обеспечить его выполнение.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 13 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на заседании СНБО были рассмотрены и приняты Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

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