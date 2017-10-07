Война на Донбассе унесла жизни 69 пограничников

Первый замглавы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что с начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погибли 69 пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Война унесла жизни 69 охранников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 охранников границы потеряли или частично потеряли работоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - заявил Серватюк.
Он также наградил 30 пограничников отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
Серватюк сообщил, что в целом начиная с 2014 года награду получили 250 пограничников.
Напомним, в районе проведения АТО активность противника несколько снизилась. За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили перемирие. Украинские военные 7 раз отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.