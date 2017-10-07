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Ситуация на Донбассе

Война на Донбассе унесла жизни 69 пограничников

Война на Донбассе унесла жизни 69 пограничников
news.bigmir.net

428 защитников границы получили ранения

07.10.17 35
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Первый замглавы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что с начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погибли 69 пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Война унесла жизни 69 охранников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 охранников границы потеряли или частично потеряли работоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - заявил Серватюк.

Он также наградил 30 пограничников отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Серватюк сообщил, что в целом начиная с 2014 года награду получили 250 пограничников.

Напомним, в районе проведения АТО активность противника несколько снизилась. За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили перемирие. Украинские военные 7 раз отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

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