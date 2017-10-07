Боевики на Донбассе немного успокоились

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки минимизировали количество обстрелов позиций украинской армии. В то же время, в полной мере режим тишины сохранялся только на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ночью на Донецком направлении враг не применял оружие, однако уже днем ​​боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши позиции в районе Песков и Авдеевской промзоны.

А на Приморском направлении оккупанты около полудня открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного. Наши бойцы огнем на поражение быстро прекратили активность противника.

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Также стоит добавить, что сегодня пророссийские наемники в который раз прибегли к циничной лжи. Российские представители в Совместом центре координации и контроля по пресечению огня обвинили украинских военных в обстрелах из тяжелого вооружения вражеских позиций близ Донецка, Жабьячего, Минерального, Яковлевки и некоторых других населенных пунктов.

Пресс-центр штаба АТО раз подчеркивает: военнослужащие сил АТО строго придерживаются мирных договоренностей и первыми никогда огонь в сторону врагу не открывают. В то же время, мы оставляем за собой право на адекватный ответ врагу в случае агрессивных или наступательных действий противоборствующей стороны.

К 18:00 с начала суток огонь в сторону противника открывался нашими защитниками лишь один раз вблизи Водяного. Все обвинения в обстрелах мы рассматриваем как провокации, направленные прежде всего на эскалацию конфликта.