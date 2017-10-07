Россия согласилась на погранично-представительскую встречу по задержанным украинским пограничникам

Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных украинских пограничников.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Согласно его информации, встреча должна состояться 9 октября.

"Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу, которая должна состояться 9 октября. Возможно, это поможет нам наконец разобраться в том, что произошло на границе несколько дней тому назад", - отметил Слободян.

Он подчеркнул, что подробностей задержания коллег у украинских пограничников нет.

"Насколько я понимаю, их держат в управлении ФСБ в Брянске. Об их состоянии ничего неизвестно, поскольку никакого контакта с ними нет", - сказал Слободян.

По его словам, есть информация о том, что мать одного из задержанных пограничников пыталась получить разрешение на встречу с сыном, однако ей отказали.

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Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов.

Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.