Волкер и Сурков в Белграде решали судьбу Украины

Сербские СМИ пишут, что в страны Евросоюза Суркова бы не впустили

В столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает ВВС.

Глава сербской дипломатии заявил, что эта встреча - показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии.

Сербские СМИ считают, что эта встреча происходит в Сербии, потому что Сурков находится в списке санкций Запада в отношении России и не может въезжать в страны Евросоюза.

Между тем президент Сербии Александар Вучич поздравил российского президента Владимира Путина с 65-летием.

Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России.

Синхронизация внешней политики Сербии с ЕС и введение санкций в отношении Российской Федерации являются частью переговорного процесса Белграда с Брюсселем.

Внешнюю политику Белграда СМИ часто называют "сидением на двух стульях", то есть попыткой угодить как ЕС, так и России.

Бывший посол США в РФ Джон Теффт сообщил, что Волкер и Сурков могут обсудить на встрече вопросы о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Сам Волкер ранее заявлял, что планирует обсудить с помощником российского президента вопрос восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Напомним, первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске.