ЧВК Вагнера ликвидировала оппозиционных главарей боевиков на Донбассе, – СБУ

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве, передают СМИ.

По его словам, участники частной военной компании Вагнера совершали диверсионные и провокационные действия против сил АТО на линии разграничения, 36 наемников были ликвидированы.

"Силовая поддержка Плотницкого - это то, чем они занимались на начальном этапе", - отметил Грицак.

"Ликвидация оппозиционных главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований, принудительная реорганизация казачьих и других формирований. У нас очень много документов по этому поводу, отчеты, они говорят о том, как они разоружают банды, как они зачищали и Александра Беднова, он же "Бэтмен", "Фому", "Косогора" и других", - добавил председатель СБУ.

Напомним, Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к участию в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии.