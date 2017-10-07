Группа "Вагнера" готовит диверсантов из числа украинцев, - СБУ

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера готовит из числа граждан Украины диверсантов для подрывной деятельности в стране.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге, передают ряд СМИ.

"Нам также известно о том, что... было подразделение "Карпаты", которое входило в ЧВК Вагнера. Его позже переименовали в подразделение "Весна". Именно эти люди - это граждане Украины, которые готовятся частной военной компанией Вагнера для проведения диверсионной работы в глубине нашей страны", - рассказал Грицак.

"Нами установлено примерно 40 человек граждан Украины", - сказал председатель СБУ.

При этом, по данным спецслужб, 95% членов ЧВК Вагнера являются гражданами Российской Федерации.

"Как правило, это бывшие спецназовцы, ГРУшники, десантники и т.п.", - добавил Грицак.

Кроме того, по словам председателя СБУ, ведомству известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧВК Вагнера.

Грицак сообщил, что СБУ уже удалось установить фамилии 20 таких лиц.

Напомним, по информации СБУ, наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе.