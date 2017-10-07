Российский телеканал удалил откровенные фейки об "украинском "Буке" в деле MH17

Международное следствие пришло к выводу, что "Боинг" сбили из зенитного комплекса, прибывшего на украинскую территорию из России

С сайта российского телеканала "Звезда" удалили три заметки про майора Вооруженных сил Украины, который якобы бежал в Россию и попросил российское гражданство, сообщает Meduza.io.

"Данный телеканал утверждал со ссылкой на свидетельства этого человека, что малайзийский "Боинг", разбившийся в Донецкой области в 2014 году, был сбит якобы из украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", - говорится в сообщении.

Заметки вышли с таким заголовками:

"Майор ВСУ, бывший свидетелем уничтожения MH17, попросил убежища в России";

"Перешедший в Россию майор ВСУ рассказал, как сбили Boeing MH17";

"Майор ВСУ рассказал о траектории движения украинских "Буков", расстрелявших Boeing MH17".

Отмечается, что все они сохранились в кэше Google.

В последней из этих заметок было опубликовано видео. По утверждению "Звезды", в нем снят майор Юрий Батурин, начальник командного пункта воинской части 1215 Вооруженных сил Украины. Батурин рассказал, что якобы после крушения "Боинга" через его командный пункт проезжал "Бук" с машинами сопровождения. По словам майора, водители колонны рассказали ему, что "занимались перебазированием в ту точку, откуда был произведен выстрел".

Через командный пункт Батурина они проезжали на обратном пути. Заметки про майора со ссылкой на данный телеканал опубликовали около 40 других российских СМИ, включая ТАСС, "Лайф" и "Вести.ру".

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер сбили из зенитного комплекса "Бук", который прибыл на украинскую территорию из России. Кто именно отдавал приказ о запуске ракеты и кто его выполнил, комиссия не установила - этот вопрос является предметом отдельного расследования, которое пока не завершено.

Россия же возлагает ответственность за крушение "Боинга" на Украину. Производитель "Буков" концерн "Алмаз-Антей" утверждает, что результаты моделирования показали - самолет сбили ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинских вооруженных сил.