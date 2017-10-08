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Видео Как Femen Путина с днем рождения поздравляла

<span class="label red">Видео</span> Как Femen Путина с днем рождения поздравляла
Владимир Путин / Фото: ЕРА

Дело было в Киеве

08.10.17 131
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В субботу, 7 октября, в центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро "поздравила" президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Видео "поздравления" обнародовала Украинская правда.

Активистка залезла на деккомунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. president".

На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет.

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