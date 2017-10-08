В субботу, 7 октября, в центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро "поздравила" президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
Видео "поздравления" обнародовала Украинская правда.
Активистка залезла на деккомунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. president".
На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.
7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет.