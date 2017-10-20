Сбить на взлёте. Почему многие абитуриенты после обучения останутся без работы

Вот уже несколько лет тройка самых желанных для вчерашних школьников специальностей выглядит неизменно. По данным Министерства образования и науки, абитуриенты массово хотят быть филологами, юристами и менеджерами. В этом году на эти профессии подано более 200 тыс. заявлений, хотя на рынке труда такие специалисты в избытке. После обучения многие останутся без работы.
Свободная касса!
Невостребованность выпускников гуманитарных специальностей породила немало шуток про то, что их потенциальное место работы — Макдоналдс. По словам Татьяны Пашкиной, HR-специалиста компании rabota.ua, большая часть 10 самых популярных среди абитуриентов профессий перенасыщена специалистами. Так, зарплата начинающего юриста варьируется в пределах 5–6 тыс. грн, но и за эти деньги придётся побороться. Дело в том, что наибольшая конкуренция как раз среди юристов. В этом году, к примеру, среднее количество откликов на такую вакансию — 30, в прошлом было 40, а в разгар кризисного 2014-го число желающих трудоустроиться юристом доходило до 86 человек на место. Аналогичная ситуация с менеджментом, поскольку брать в управленцы молодого человека без опыта работы готовы единицы. "Если смотреть динамику, — говорит Пашкина, — то директора и юристы всегда соревновались между собой за самое большое количество откликов на вакансию. Это наиболее конкурентные профессии. Проблема в том, что рынок труда не рос с такой силой, с которой мы плодили юристов и менеджеров".
Для филолога стандартная карьерная лестница начинается с ассистент-переводчика. Зарплаты там тоже невысоки — 5–8 тыс. грн. Но если человек регулярно ездит в загранкомандировки, набегает порядка 20 тыс. грн. Специальность "туризм", попавшая в этом году в топ-10 самых популярных направлений для обучения, перспективами тоже не радует. По словам рекрутеров, ни гиды, ни прочие специалисты сферы туристических услуг большим спросом среди работодателей не пользуются, а для продаж путёвок высшее образование вообще не требуется. "Руководители туристических компаний говорят, что им без разницы, с дипломом человек по этой специальности или же окончил всего лишь курсы", — объясняет логику работодателей Татьяна Пашкина.
5-6 тыс. грн зарплата начинающего юриста
В то же время директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров уверен, что не всё так безнадёжно. Он уверяет, что в рамках одной специальности могут быть десятки профессий, так что рабочих мест хватит всем. "Филология — это же широкая специальность, хотя позиция одна. По ней учат десятки языков, поэтому и заявлений от абитуриентов столько", — говорит Шаров.
К классической тройке лидеров по популярности "юрист, менеджер, экономист" вплотную подбираются айтишники. Но как раз у них ситуация обратная — бурно растущий IT-рынок готов принимать всё большее количество специалистов. В этом случае высшее образование оперативно подстроилось под нужды рынка.
Муки выбора
Причин, по которым перенасыщенные специальности продолжают пользоваться спросом, несколько. Влияет инерция университетов и высокая конкуренция в сфере образования. Окончательно она сформировалась только в 2003–2008 годах, когда количество выпускников школ было вдвое больше, чем сегодня. Сейчас же вузы могут обучить гораздо большее количество людей, чем готово поступить. Однако в условиях жёсткой конкуренции за будущих студентов идут на поводу у спроса, отказываясь формировать собственное предложение. "Избыточное предложение действительно есть, — подтверждает Шаров Фокусу. — Но это даёт возможность каждому гражданину варианты выбора. Избыточное предложение касается контрактных мест, потому что на бюджет распределение по специальностям выдаётся с учётом прогноза Министерства экономики".
Сейчас в Украине 280 вузов. Такое количество, уверяют специалисты в сфере образования, не способствует улучшению качества преподавания. Однако в МОН с радикальным сокращением высших учебных заведений спешить не хотят. "Бывает, что вуз слабый, но человек там получает хорошее образование, потому что самостоятельно учился, — объясняет позицию ведомства Олег Шаров. — Бывает и наоборот, что диплом получает человек, который позорит вуз. У нас 280 университетов, академий, институтов, но нельзя сказать, что нам надо 250 или 220. Наверное, нынешнее количество — это многовато, но каждый вуз необходимо рассматривать отдельно".
Немодные тренды
Далеко не все абитуриенты исходят из рационального мотива поступления в вуз — получить профессию для заработка или найти в университете подходящую своим способностям специальность. Для многих важна формальность — по возможности быстро и легко получить диплом. По словам рекрутеров, такое отношение к высшему образованию студентам прививают родители, получившие в советское время техническое образование. В жизни оно им не пригодилось, и сейчас они стремятся отправить ребёнка на престижные в то время специальности вроде юристов и филологов. "Люди среднего возраста свой первый технический диплом положили на полку. Детям такой судьбы они точно не хотят", — считает Пашкина.
От 600 евро готовы платить работодатели специалисту по авионике без опыта работы
Система профориентации, которая бы ещё в школе помогла будущему абитуриенту определиться с поступлением, в Украине тоже работает слабо. За будущими специалистами работодатели зачастую обращаются только в вузы. На уровне школ работают в основном университеты, но и они заинтересованы скорее в потоке студентов, а не в дальнейшем их трудоустройстве. Возникает парадоксальная ситуация, когда самые непривлекательные для абитуриентов специальности очень востребованы среди работодателей. Среди них специалисты в сфере авиа- и судостроения, атомной и гидроэнергетики, рабочие производственной сферы в целом.
"Посмотрите на авионику, — говорит Татьяна Пашкина. — Производство захлёбывается без специалистов! Если выпускники без опыта работы ещё и английский знают, то их зарплата стартует от 600 евро. Мой знакомый из авиаконцерна говорит: "Если человек не падает в обморок при виде графика редуктора, то мы его берём". Производство — самая богатая на вакансии сфера, но желающих нет. Вакансий 13%, а резюме — всего 7%".
Если ситуация не изменится, Украина рискует потерять инвестиционную привлекательность. Так, японская компания Fujikura, производящая электрооборудование для автомобилей, с начала 2016 года открыла в Украине два завода. Ещё два с общей численностью рабочих мест 3 тыс. человек собирается открыть в ближайшее время. Но специалистов, говорят рекрутеры, не хватает, поскольку эффективность системы профтехобразования, которая бы предоставляла квалифицированных слесарей, сборщиков, наладчиков, под большим вопросом. Исправить ситуацию государство пытается через центры занятости и переквалификации. Там можно бесплатно переобучиться, к примеру, на комбайнёров-механизаторов, монтажников-сантехников, швей. Если квалифицированные рабочие обучаются сами, то работодатели готовы им платить по 10–15 тыс. грн, если за счёт работодателя, то зарплата снижается.
Оно вам надо?
Битва инженеров и гуманитариев за заветный диплом поднимает ещё один немаловажный вопрос — нужно ли вообще сегодня высшее образование? Дело в том, что большинство выпускников на постсоветском пространстве, да и во всём мире, всё реже работают по специальности, полученной в университете. Работодателей волнует лишь наличие диплома, необходимую специальность можно освоить на двух-трёхмесячных курсах либо дистанционно. В Украине большую популярность приобрёл сервис онлайн-курсов Prometheus. На сайте зарегистрировано более 100 тыс. пользователей, 11 украинских университетов используют онлайн-лекции сервиса в качестве учебных материалов, в некоторых случаях прослушанный курс даже принимают вместо зачёта. Сооснователь ресурса Иван Примаченко считает, что отказываться от классического высшего образования рано, но доучиваться придётся в любом случае.
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Инфографика: Александр Шатов
"Мы должны постоянно получать новые знания, чтобы удержаться на уровне индустрии, — говорит он. — Уже нельзя поступить в лучший университет и надеяться, что будешь успешен. Всё равно придётся проходить онлайн-курсы других университетов, делать проекты и получать практический опыт. И наоборот, если у вас новая профессия, которой можно быстро научиться на курсах, это не значит, что нужно опираться только на них. Ведь в основном курсы читают преподаватели университетов, так что вы всё равно возвращаетесь к их знаниям".
В подтверждение этого исполнительный директор концерна "Сименс" Джо Казер говорит, что автоматизация нисколько не уничтожает рабочие места. Она замещает их новыми, всё время повышая требования к знаниям даже для рядовых рабочих. Ведь уровень сложности оборудования растёт, так что необходимость в обслуживающем персонале не отпадает.
Несколько иной точки зрения придерживается Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. Он уверен в том, что классическое высшее образование необходимо как можно большему числу людей, а уж более узкую специализацию можно получать и на дополнительных курсах. "Никакого сокращения приёма в вузы допускать нельзя. Надо поднимать среднее специальное профессиональное образование и поддерживать высшее. Бакалавриат даёт базу, а в магистратуре осваиваются другие сферы. После этого нужно ещё переучиваться на дополнительных 160–180 часовых курсах", — считает он. При этом ключевая задача вуза — дать базовые знания и научить человека обучаться дальше.
Есть и ещё одно важное преимущество учёбы в университете — это творческая среда и концентрация одногодков-единомышленников. Дело в том, что для создания нужных связей специалистам приходится тратить уйму времени вне работы, а в университете этот процесс происходит легко и естественно. Это даёт конкурентное преимущество в поиске либо самой работы, либо сотрудника. В конце концов, результат образования зависит только от желания самого человека. Рейтинг вуза, популярность специальности и предпочтения родителей здесь вторичны.
Выжить без диплома
Фокус собрал истории людей, которые нашли своё место в жизни, не имея диплома о высшем образовании
Мирослав
менеджер проектов
— Я учился в Полтаве на маркетолога. Вуз я не бросил, учусь дистанционно. Просто отсылаю материалы, чтобы получить зачёт. Год назад я понял, что перспектив там нет, вуз не даёт достаточно знаний, ни практических, ни теоретических, база там устарела. Я бросил всё и переехал в Киев. Тут нашлись люди, с которым я волонтёрил на фестивалях и конференциях. От них я получил больше вдохновения, знаний и практики, чем за три года в университете.
На работу меня брали, не глядя на диплом, я проявлял инициативу — это было движущим фактором. Понимаю, что вуз даёт статус студента, — ты можешь ничего не делать либо делать то, что хочешь, — волонтёрить, принимать участие в олимпиадах. Ещё там комьюнити. Ты находишься среди таких же, как ты. А когда работаешь, приходится самостоятельно искать профессиональные знакомства и круг общения.
Константин
3D-моделист
— Я учился в Киевском гуманитарном университете на международных отношениях. Решил уйти, потому что качество образования было настолько низким, что интерес пропал. Гуманитарные вузы в нашей стране — это бизнес, который не требует больших вложений. Берёте помещение, библиотеку, нанимаете преподавателей, которые работают не очень качественно, преподают ещё в трёх вузах. Два курса отучился на отлично, потом мне надоело, понял, что сижу там и ничего не делаю. Я перестал посещать занятия, а потом ректор сказал: "Может, ты уйдёшь, раз всё равно не ходишь, напишешь по собственному?" Ну я и написал.
Я не ушёл из вуза, руководствуясь мыслью, что теряю время, когда мог бы заработать больше денег, не думал о последствиях. У меня были другие рыночные навыки — я освоил программу для размерного моделирования 3dMax, и в частном вузе мне предложили преподавать 3dMax при условии, что я буду у них учиться. Вёл три группы, параллельно работал сисадмином, учился у них на заочке. Там тоже не доучился, вуз закрыли в результате рейдерского захвата. Вообще-то, не сталкивался с ограничениями найма на работу без диплома, но я не считаю свой опыт показательным, не могу сказать, что высшее образование не нужно. Там дают базовые навыки по поиску информации. Но это необходимо не всем, меня хорошая школа подготовила. Лучше не идти сразу после школы в вуз, а подождать какое-то время, чтобы выбор был осознанным.
Александр
дизайнер
— После школы я не знал, куда идти. Искал то, что мне будет интересным, выбрал юридический, но там не было мест, мне предложили отучиться год на факультете международных отношений и перевестись. Я попал в университет и через год понял, что мне это не нравится. А когда неинтересно, нет результата. Я осознал, что это не мой путь, и вспомнил о своём хобби — я занимался дизайном, рисовал сайты. Подумал, что хобби — самая лучшая работа. Поступил в академию "Шаг", которая дала не очень много знаний, но помогла познакомиться с нужными людьми. После выпуска я продолжал работать над своим портфолио, попал в большую аутсорс-компанию. Так получилось, что без высшего образования смог неплохо устроиться.
Какие ограничения даёт отсутствие диплома? Я планирую эмигрировать, а переезд может быть осложнён из-за того, что не окончил вуз. Ведь я буду человеком без высшего образования, а им нужна хоть какая-то корочка, свидетельствующая, что я специалист, а не человек с улицы. Думаю, всё же эта ситуация как-нибудь решится.