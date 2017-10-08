Президент одобрил пенсионную реформу, – Гройсман

Премьер напомнил: это значит, что все пенсионеры уже в октябре получат увеличенные пенсии

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты о пенсионной реформе. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.

Напомним, Верховная Рада одобрила пенсионную реформу 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября получат увеличенную пенсию (как минимум до 1452 грн). Кроме того, реформа предусматривает еще ряд других изменений в пенсионной системе Украины.

Это парламентское решение пытались отменить. В частности, внефракционный народный депутат Юрий Левченко подал постановление об отмене голосования за пенсионную реформу. Однако 6 октября оно не набрало нужного количества голосов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал, что президент Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до понедельника, 9 октября.