В Украине вырастут цены на интернет

В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину.
Об этом сообщает UBR.ua.
По словам главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, каждый оператор определяет сам, на сколько поднимать цены на интернет.
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Подорожание будет зависеть от ситуации в регионе, покупательной способности населения, конкуренции и прочих моментов.
"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", - объяснил Федиенко.
Повышение цен связывается с ростом инфляции и затратами на материалы для ремонта поврежденных сетей.
Напомним, Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду.