В Украине вырастут цены на интернет

Подорожание будет зависеть от ситуации в регионе

В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину.

Об этом сообщает UBR.ua.

По словам главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, каждый оператор определяет сам, на сколько поднимать цены на интернет.

Подорожание будет зависеть от ситуации в регионе, покупательной способности населения, конкуренции и прочих моментов.

"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", - объяснил Федиенко.

Повышение цен связывается с ростом инфляции и затратами на материалы для ремонта поврежденных сетей.

Напомним, Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду.