Закон о деоккупации будет способствовать усилению позиции Киева по освобождению заложников

Порошенко считает, что Россия не будет иметь никакого права на участие в миротворческой миссии

Закон о деоккупации усилит позицию Украины в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе и в борьбе за освобождение заложников.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участок украинско-российской границы", - уточнил он.

Также глава государства отметил, что документ будет способствовать усилению позиции Киева относительно освобождения заложников.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса.