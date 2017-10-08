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Реинтеграция Донбасса

Закон о деоккупации будет способствовать усилению позиции Киева по освобождению заложников

Закон о деоккупации будет способствовать усилению позиции Киева по освобождению заложников
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Порошенко считает, что Россия  не будет иметь никакого права на участие в миротворческой миссии

08.10.17 22
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Закон о деоккупации усилит позицию Украины в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе и в борьбе за освобождение заложников.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участок украинско-российской границы", - уточнил он.

Также глава государства отметил, что документ будет способствовать усилению позиции Киева относительно освобождения заложников.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса. 

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