Боевики продолжают применять тяжелое вооружение в зоне АТО

В зоне проведения АТО в воскресенье, 8 октября, перемирие было нарушено 4 раза, потерь среди бойцов ВСУ нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 8 октября.
По позициям сил АТО в районе Широкино незаконные вооруженные формирования били из 120-мм миномета и выпустили не менее 11 мин калибра 82 мм.
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Возле Красногоровки боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
На донецком направлении возле Авдеевки боевики обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов.
На луганском направлении возле н.п. Валуйское боевики вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, Порошенко считает, что Россия не будет иметь никакого права на участие в миротворческой миссии на Донбассе.