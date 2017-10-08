Первым городом в Европе с полностью светодиодным освещением может стать Житомир

Только в прошлом году город увеличил количество LED-светильников на улицах до 5200

В следующем году Житомир намерен увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, который полностью перейдет на светодиодное наружное освещение.

Об этом сообщает Ecotown.com.ua.

По словам мэра города Сергея Сухомлина, в прошлом году Житомир увеличил количествоLED-светильников на улицах до 5200.

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"На энергосберегающее освещение мы выделили 18 миллионов гривен из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития", - объясняет мэр.

По его словам, сегодня Житомир лидирует во внедрении энергоэффективных мер в сферах городского хозяйства и развития возобновляемой энергетики.

Напомним, Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность.