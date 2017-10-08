Завтра Украину ожидает пасмурная погода

Синоптики заявили, что в понедельник, 9 октября жителей большинства регионов Украины ожидает пасмурная погода, однако без дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе Украины днем столбик термометра будет держаться на уровне +10...+13, а ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге ожидают +13 ... +18.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выпал первый снег

Однако зонтик лучше взять жителям Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей, так как в этот день возможны дожди.

Также облачность ожидается в большинстве областей 10 октября. Столбик термометра в этот день подымется до ​​+10 ...+15, а ночью будет +2...+ 6. На Востоке будет прохладней - +5...+ 7.