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Завтра Украину ожидает пасмурная погода

Завтра Украину ожидает пасмурная погода
Иллюстрация: lena_shl - LiveJournal

Зонтик лучше взять жителям  Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей

08.10.17 76
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Синоптики заявили, что в понедельник, 9 октября жителей большинства регионов Украины ожидает пасмурная погода, однако без дождей. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе Украины днем столбик термометра будет держаться на уровне +10...+13, а ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге ожидают +13 ... +18.

Однако зонтик лучше взять жителям  Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей, так как в этот день возможны дожди.

Также облачность ожидается в большинстве областей 10 октября. Столбик термометра в этот день подымется до ​​+10 ...+15, а ночью будет +2...+ 6. На Востоке будет прохладней - +5...+ 7.

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