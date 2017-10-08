Методология возвращения Крыма и Донбасса будет разной

Законопроект Петра Порошенко о реинтеграции разделяет Крым и Донбасс, так как методология возвращения этих территорий будет разной.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Почему в законе разделены вопрос Крыма и Донбасса? Мы все равно боремся за возвращение Донбасса и Крыма, но даже в международном праве ситуация с этими украденными Украинский территориями определяется разной терминологией: Крым аннексирован, на Донбассе ползучая аннексия, россияне отказываются признать там свое присутствие. Методология возвращение этих территорий также будет разной, это очевидно", - написала Геращенко.

Также, по ее словам, на законодательном уровне нужно зафиксировать присутствие России на Донбассе, выделить в один блок, что общего в ситуациях с Крымом и Донбассом, а также отдельно вынести то, что отличает эти ситуации.

Напомним, Волкер и Сурков в Белграде решали судьбу Украины.