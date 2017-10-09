Боевики в зоне АТО нарушали режим тишины 19 раз

За минувшие сутки боевики в зоне проведения антитеррористической операции нарушали режим тишины 19 раз, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, противник увеличил число обстрелов к концу суток, украинские военные были вынуждены пресечь активность ответным огнем.

На донецком направлении из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям ВСУ у Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского, шахты Бутовка.

На луганском направлении боевики 4 раза и в течение нескольких часов, открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского. Также дважды под гранатометный огонь противника попали укрепления ВСУ неподалеку Трехизбенки, и один раз в районе Новоалександровки и Попасной.

На мариупольском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась. Однако около 20.00 боевики применяли автоматический гранатомет на подступах к Марьинке.

Напомним, Волкер и Сурков в Белграде решали судьбу Украины.