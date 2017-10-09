В киевских школах решают, нужна ли детям форма

Пока учащиеся не обязаны ее носить

К 1 декабря директора киевских школ должны провести обсуждение с органами самоуправления учебных заведений относительно целесообразности использования школьной формы.

Пока же школьники не обязаны носить форму.

Об этом сообщает KV со ссылкой на приказ Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В документе отмечено, что для недопущения дискриминации школьников работникам образовательных учреждений необходимо учесть, что ряд приказов Главного управления образования КГГА относительно ношения учениками школьной формы утратили силу еще в 2008 году.

Поэтому до 1 декабря 2017 года директорам школ поручено провести обсуждение вопроса целесообразности использования учениками школьной формы с представителям органов самоуправление учреждений образования.

После обсуждения с учетом предложений и решений органов самоуправления подготовить изменения в случае необходимости в уставные документы школы.

Напомним, в Украине вводится 12-летнее школьное обучение.