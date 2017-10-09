Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ

Продажа активов может быть проведена на площадках ProZorro или СЕТАМ

В Нацбанке заявили, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт Буковель (Ивано-Франковская область), здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Об этом в эфире Радио Вести сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"В прошлом году при выполнении первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них - Буковель, объекты недвижимости и самолеты МАУ", - сообщила замглавы НБУ.

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Рожкова отметила, что данные активы - непрофильные для банка, и он не способен ими управлять эффективно.

После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, как считает Рожкова, примет решение о продаже.

Буковель - один из самых сложных активов, который, де-факто, не подчиняется менеджменту банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять", - отметила Рожкова.

Продажа таких активов может быть проведена на площадках ProZorro или СЕТАМ.

Напомним, арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола".