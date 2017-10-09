Украинские военные не брали под контроль ВПП ДАП, - штаб АТО

В штабе АТО опровергли информацию о взятии под контроль посадочной полосы Донецкого аэропорта украинскими военными.
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центр штаба АТО Анатолий Стельмах.
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На вопрос о том, взяли ли украинские военные под контроль посадочную полосу Донецкого аэропорта, Анатолий Стельмах ответил:
"Мы не владеем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет".
Отметим, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностям Донецкого аэропорта.