Украинские военные не брали под контроль ВПП ДАП, - штаб АТО

Никакого продвижения вперед у нас нет

В штабе АТО опровергли информацию о взятии под контроль посадочной полосы Донецкого аэропорта украинскими военными.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центр штаба АТО Анатолий Стельмах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики в зоне АТО нарушали режим тишины 19 раз

На вопрос о том, взяли ли украинские военные под контроль посадочную полосу Донецкого аэропорта, Анатолий Стельмах ответил:

"Мы не владеем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет".

Отметим, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностям Донецкого аэропорта.

Напомним, Волкер и Сурков в Белграде решали судьбу Украины.