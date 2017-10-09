Центр Киева сегодня перекроют

В понедельник, 9 октября, в центре Киева из-за проведения футбольного матча будет запрещено движение транспорта.
Об этом сообщается на сайте киевской администрации.
"В связи с проведением в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре столицы. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На футбольный матч в Киеве приедут более 1000 хорватов
Так, будут внесены изменения в движение транспорта, а именно:
- запрет остановки и стоянки транспортных средств на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября, кроме транспортных средств участников мероприятия;
- запрет остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября;
- запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский";
- запрет движения транспортных средств по ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) с 18:00 9 октября года до 1:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования;
- запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины "Верные сборной" по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский".
Напомним, Шевченко выиграет у косоваров, но проиграет хорватам, - букмекеры.