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Центр Киева сегодня перекроют

Центр Киева сегодня перекроют
Иллюстративное фото

 Ограничения связаны с футбольным матчем

09.10.17 434
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В понедельник, 9 октября, в центре Киева из-за проведения футбольного матча будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается на сайте киевской администрации. 

"В связи с проведением в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре столицы. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Так, будут внесены изменения в движение транспорта, а именно:

  • запрет остановки и стоянки транспортных средств на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября, кроме транспортных средств участников мероприятия;
  • запрет остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября;
  • запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский";
  • запрет движения транспортных средств по ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) с 18:00 9 октября года до 1:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования;
  • запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины "Верные сборной" по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский".

Напомним, Шевченко выиграет у косоваров, но проиграет хорватам, - букмекеры.

 

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