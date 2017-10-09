За границей хотели бы работать 44% украинцев, - опрос

37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% – в Польше, 22% – в США и 21% – в Канаде.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы “Рейтинг”, которые приводит Телеграф.

В Италии хотели бы работать 15% опрошенных, в Великобритании – 14%, во Франции или Швеции – по 12%, в Израиле – 11%, в Испании – 9%, в Нидерландах – 7%, в России – 6%. В других странах хотели бы работать менее 5% опрошенных.

Всего за границей хотели бы работать 44% украинцев (год назад эта цифра составляла 41%), 53% не хотели бы работать за границей (год назад – 52%).

Опрос проводился группой “Рейтинг” с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Погрешность не более 2,8%.

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