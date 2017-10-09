Директор харьковского "Укргазвыдобутку" арестован на два месяца

С возможностью внесения залога в 5 млн грн

Харьковский райсуд Харьковской области избрал арест с альтернативой залога в качестве меры пресечения директору ЧАО "Укргазвыдобуток", харьковскому волонтеру Вадиму Мохову.

"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн грн. Мы ходатайствовали о большей сумме залога - 32 млн грн", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Адвокат В.Мохова Олег Головков сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

Отмечается, что директор ЧАО "Укргазвыдобуток" В.Мохов был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО, было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно.

По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуру утверждают также, что объявление подозрения и задержание В.Мохова происходило в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, адвокат Мохова утверждает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

Напомним, Родиона Киреева уже можно арестовать.