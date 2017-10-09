Сессия Парламентской ассамблеи НАТО 2020 года пройдет в Украине

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии 2020 года в Киеве.
Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Фриз, возглавляющая постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
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"Это не только проявление поддержки Украины Парламентской ассамблеей НАТО, это свидетельство нашего тесного сотрудничества. Сегодня уже абсолютно четкое осознание того, что Украина – демократическое государство, стоящее на защите восточного фланга альянса свободы", – написала она в facebook.
Напомним, Столтенберг высказался за введение миротворцев на Донбасс.