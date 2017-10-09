Вход в Высший админсуд закрыли металлической решеткой

Через нее вряд ли сможет пройти инвалид

На входе в Высший административный суд Украины установили большую металлическую решетку-турникет.

Об этом сообщает в Facebook юрист Ростислав Кравец и публикует соответствующее фото.

Он отмечает, что через такую решетку вряд ли сможет пройти инвалид.

"ВАСУ становится похожим на тюрьму. Ограничение к правосудию уже не только в законах, но и на практике. Как через такую решетку сможет пройти инвалид. Таким образом для колясочников уже физически закрыли доступ в Высший административный суд Украины", - пишет юрист.

Он считает, что за такую организацию работы должен нести ответственность глава суда.

"Это позор, и я считаю, что подобные системы при входе именно в суд недопустимы. Сегодня обратимся с официальным требованием о демонтировании такой проходной", - обещает адвокат.

Напомним, обнародовано секретное видео судилища над Умеровым.