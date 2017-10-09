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Квоты ЕС для украинских товаров будут расширяться

Квоты ЕС для украинских товаров будут расширяться

Планово - в течение пяти лет, в среднем на 10% в год

09.10.17 110
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Импортные тарифные квоты Европейского Союза будут планово увеличиваться для 18 украинских товарных групп в течение пяти лет, в среднем на 10% в год.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия. 

"Позиции будут увеличиваться в течение пяти лет, в среднем на 10% в год. Например, в 2016 году размер квоты на украинское мясо птицы составил 16 тыс. тонн, а в 2017 году он вырос до 16,8 тыс. тонн, в 2018 году размер тарифной квоты будет уже на уровне 17,6 тыс. тонн", - заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева. 

Объемы торговых преференций будут увеличиваться также и на баранину в течение пяти лет с 1,65 тыс. тонн – до 2,25 тыс. тонн, пшеницу с 960 тыс. тонн – до 1 млн тонн, ячмень с 270 тыс. тонн – до 350 тыс. тонн, ячменную крупу и муку с 6,6 тыс. тонн – до 7,8 тыс. тонн, молоко, сливки, йогурты с 8,4 тыс. тонн – до 10 тыс. тонн, мед с 5,2 тыс. тонн – до 6 тыс. тонн, яйца с 1,8 тыс. тонн - до 3 тыс. тонн, обработанный крахмал с 1,2 тыс. тонн – до 2 тыс. тонн и др. 

Отмечается, что постепенное увеличение тарифных квот в течение пяти лет закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. 

По данным Минагропрода, по состоянию на 4 октября 2017 года, исчерпаны на 100% импортные тарифные квоты ЕС на украинские товары: мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, овес, ячмень, кукурузу, пшеницу. В ряде товаров, где квоты не исчерпывают: баранина, говядина, грибы, продукция из обработанного молока и др.

Напомним, профильный комитет Европарламента одобрил пересмотр торговых квот для Украины.

 

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