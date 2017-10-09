Слушания по делу Нафтогаза и Газпрома начинаются в Стокгольме

Украинская компания требует пересмотреть тариф в соответствии с европейскими условиями, а также выплатить компенсацию за недополученные доходы от транзита

В Стокгольмском арбитраже сегодня, 9 октября, начинаются слушания по спору Нафтогаза и Газпрома.

Об этом у себя в Facebook сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку Нафтогаз и Газпром не смогли прийти к согласию относительно имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения", - написал он.

Витренко отмечает, что ранее арбитраж полностью и окончательно отказал Газпрому в удовлетворении исковых требований по оплате Нафтогазом сумм по контракту "бери или плати".

Также суд признал право Нафтогаза на пересмотр контрактной цены и приведение ее к уровню цен на европейском рынке (определенном хабе) с апреля 2014 года, а также получение от Газпрома компенсации за переплату.

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"Сейчас установлен предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа - конец ноября этого года. По контракту на транзит газа мы в частности требуем привести контракт в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством, пересмотреть тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита", - сообщил Витренко.

По его словам, что речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, значительно выше 10 млрд долларов.

Напомним, Газпрому отказали в жалобе на штраф в $6,6 млрд в пользу Украины.