Заказчиком убийства в Киеве экс-депутата госдумы РФ Вороненкова оказался бывший муж Максаковой

Генеральная прокуратура завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов, передается в суд.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины - Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко.

"Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное", - заявил Луценко.

ГПУ установила, что фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин - гражданин России 1958 г. р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство.

"Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", - уточнил Луценко.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата застрелил нападавшего, однако и сам получил ранения.