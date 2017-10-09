ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии проведет срочные дебаты по ст. 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и некоторых других депутатов.
Такое решение приняло Бюро ПАСЕ, сообщает "Европейская Правда".
Руководящий орган ассамблеи должен был избрать для дебатов одну из трех тем – массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос.
По сути, стоял выбор между двумя последними, или же парламент мог отказаться от срочных дебатов.
От обсуждения каталонского кризиса отказались, чтобы не накалять конфликт.
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Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса разделились пополам. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии. Однако со второго раза утвердили с минимальным преимуществом.
ПАСЕ будет рассматривать резолюцию в четверг.
Напомним, Гриневич разъяснила суть закона об образовании генсеку Совета Европы.