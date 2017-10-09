ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании

От того, кто будет докладчиком, в значительной степени зависит тональность документа

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии проведет срочные дебаты по ст. 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и некоторых других депутатов.

Такое решение приняло Бюро ПАСЕ, сообщает "Европейская Правда".

Руководящий орган ассамблеи должен был избрать для дебатов одну из трех тем – массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос.

По сути, стоял выбор между двумя последними, или же парламент мог отказаться от срочных дебатов.

От обсуждения каталонского кризиса отказались, чтобы не накалять конфликт.

Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса разделились пополам. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии. Однако со второго раза утвердили с минимальным преимуществом.

ПАСЕ будет рассматривать резолюцию в четверг.

Напомним, Гриневич разъяснила суть закона об образовании генсеку Совета Европы.