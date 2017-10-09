Сегодня, 9 октября 2017 года, нововолынские шахтеры перекрыли трассу международного значения возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин" на украино-польской границе.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В 11.30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтово, что на Волыни, состоялось перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения в пешем переходе участниками акции около 70 человек", -говорится в сообщении.

По итогам переговоров полицейских с участниками пикета протестующие согласились пропускать по одному легковому автомобилю, но движение грузовиков остается полностью заблокированным.











Напомним, протесты нововолынских шахтеров начались 2 октября. Горняки требуют погашения задолженности по заработной плате за июли и август.