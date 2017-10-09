На этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди, передает УНИАН.

В понедельник в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. На востоке до +20°, на западе до +13°. В центре столбик термометра поднимется до +14°, на севере до +11°. На юге – до +16°.

Прогноз на 9 октября





Во вторник, 10 октября, в Украине без осадков. На юге до +18°, в остальных регионах +11°...+15°.

Прогноз на 10 октября

В среду, 11 октября, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +18°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 11 октября

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +7°...+10°, днем на юге и востоке до +19°.

Прогноз на 12 октября

В пятницу по всей стране ожидаются дожди. На юге до +19°, в остальных регионах +11°...+17°.

Прогноз на 13 октября

14 и 15 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +3°, на остальной территории +4°…+6°. Днем температура по стране +9°...+15°. В воскресенье ночью на востоке до +3°, днем в Украине +9°...+15°.

Прогноз на 14 октября

Прогноз на 15 октября

Народный прогноз

9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За этим днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

В народном календаре 12 октября - день Феофана Милостивого. В этот день тепло возвращается - Феофан "накинул на солнце кафтан", чтобы оно не замерзло. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени.

13 октября — Григория и Михайла. Если Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

14 октября — Покрова. Если лист с березы и дуба на Покров упадет чисто — к легкому году, останется — к суровой зиме. Если у вишни листья опадут до 14 октября — зима будет теплой, если же вишня зеленая — зима будет лютая.

15 октября - день Куприяна и Устины. С этого дня наступает глубокая осень. Если выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.