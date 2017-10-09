МИД подтвердил гибель украинца в авиакатастрофе в Конго

Власти Демократической Республики Конго сообщили, что во время крушения военного самолета Ан-12 в Киншасе погиб один гражданин Украины, а не трое, как говорилось ранее. Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"В ДР Конго официально подтвердили гибель 1 украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Сочувствие родным. Решаем вопрос репатриации", - написала она.

Напомним, в субботу, 30 сентября, в столице Демократической Республики Конго Киншаса упал военный грузовой самолет, экипаж погиб. Об этом сообщил директор главного аэропорта города Джордж Лагеря. Предварительная причина падения – технические проблемы.

Местные СМИ сообщали, что на борту самолета были 12 человек, в том числе якобы трое украинцев.