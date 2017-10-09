Боевики вывозят пшеницу в Россию, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле подконтрольного боевикам города Новоазовск грузовики с пшеницей, которые ожидали на выезд из Украины. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В течение 30 минут наблюдения на пункте пропуска на границе вблизи города Новоазовск наблюдатели видели 6 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками и 4 - с российскими) и 15 грузовиков с пшеницей (все с номерными знаками Российской Федерации), которые ожидали в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Четыре водителя (мужчины в возрасте от 40 до 49 лет), которые стояли в очереди на выезд вместе с другими водителями 15 грузовиков, сказали членам патруля миссии, что они ожидают своей очереди на выезд уже 4 дня.

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Напомним, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.