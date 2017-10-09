На горе Карачун возле Славянска во время торжественных мероприятий по случаю Дня Защитника Украины был открыт памятник героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Восточный проект.

Волонтерской медалью "За освобождение Славянска" наградили силовиков, участвовавших в освобождении города в 2014 году. 65 военнослужащих получили награду посмертно.

Также медалью посмертно отметили мирных жителей, погибших из-за своих украинских взглядов. Награды получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску и району в тяжелые времена до и после боевых действий.

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Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады отец Василий провел службу освящения памятника и поминальную литургию.











Фото: vp.donetsk.ua