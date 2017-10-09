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Главная » Страна » Погранслужба: Пропавшие пограничники, вероятно, арестованы в РФ
Погранслужба: Пропавшие пограничники, вероятно, арестованы в РФ
dpsu.gov.ua

Погранслужба: Пропавшие пограничники, вероятно, арестованы в РФ

Есть основания полагать, что наших офицеров захватили силой

09.10.17 30
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Двое украинских пограничников, задержанные неподалеку украинско-российской границы, вероятно, арестованы российским судом на два месяца. Об этом в Facebook написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он добавил, что представительская встреча погранслужб двух государств для решения вопроса с задержанными была фактически сорвана, поскольку на нее пришел тольуо один российский пограничник, который оказался "не уполномочен отвечать на вопросы" и вручил российскую версию протокола о встрече.

"Документ формально-сухой и не содержит никаких ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону. Украинские пограничники письменно выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией", - уточнил Слободян.

Спикер погранслужбы добавил, что расследование позволило выяснить некоторые подробности инцидента.

"Во-первых, по оперативной информации в РФ относительно украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение происходило по двум статьям: относительно незаконного пересечения границы и... злостного неповиновения работникам правоохранительного органа. Решение суда – 2 месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - проинформировал Слолбодян.

Он добавил, что, скорее всего, на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе.

В пользу этой версии говорит факт обнаружения при осмотре границы в предполагаемом месте "встречи" украинских пограничников следы местоположения двух групп, которые, вероятно, и захватили украинских офицеров.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов.

Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.

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